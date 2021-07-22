Согласно документу, для оформления визы нужен тот же набор документов, что и раньше: анкета, фотография, предоплаченная бронь отеля, выписки с банковских карт или справка с работы и другое. Однако авиабилеты требуются «только на прямые рейсы без пересадок».

Как пояснили порталу «Интерфакс-Туризм» в колл-центре визового центра, правило с прямым авиаперелетом действительно действует при оформлении шенгенской визы в Грецию, это требование Генконсульства Греции. В исключительных случаях можно подать билет со стыковкой, но придется объяснить, почему при наличии прямых рейсов выбираются непрямые. «По настоянию туриста примут любые билеты, но какое консульство примет решение – не известно», — пояснили в ВЦ.

Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил с 28 июня увеличить число регулярных рейсов в Грецию почти до 20 в неделю, чартерная перевозка пока под запретом. С 24 июля авиакомпании смогут увеличить частоту полетов из Москвы в Салоники и Ираклион с 5 до 7 рейсов в неделю на каждом маршруте. Между тем, по словам туроператоров, спрос на туры в Грецию оставляет желать лучшего из-за высоких тарифов на прямую авиаперевозку. Именно поэтому многие российские туристы предпочитают лететь на греческие курорты со стыковкой – такой билет обойдется дешевле.

Так, по данным сервиса Aviasales, билеты из Москвы в Салоники на конец июля у «Аэрофлота»обойдутся в 126 тыс. рублей «туда-обратно» на двоих с багажом. В свою очередь, перелет Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле обойдется в 73 тыс. рублей на тех же условиях.