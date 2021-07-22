Годом ранее чистый убыток Southwest Airlines составил $915 млн, или $1,63 на акцию.

Убыток без учета разовых факторов в апреле-июне составил $206 млн, или $0,35 на акцию. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали убыток в размере $0,23 на акцию.

Квартальная выручка Southwest Airlines составила $4 млрд, увеличившись в 4 раза по сравнению со вторым кварталом прошлого года, на который пришелся пик карантинных мер, введенных по всему миру из-за пандемии COVID-19. По сравнению со вторым кварталом 2019 года выручка в апреле-июне этого года была ниже на 32,2%. Консенсус-прогноз экспертов для выручки Southwest Airlines составлял $3,939 млрд.

Загруженность рейсов Southwest Airlines во втором квартале составила 82,9% по сравнению с 31,4% годом ранее.

"Второй квартал 2021 года стал важным этапом в восстановлении бизнеса после пандемии коронавируса, поскольку спрос на туристические поездки увеличился", — отметил главный исполнительный директор авиакомпании Гэри Келли.

По его словам, в июне Southwest Airlines впервые с начала пандемии вышла на прибыльный уровень без каких-либо стимулирующих программ.

Быстрое восстановление спроса на авиаперевозки создает сложности для авиакомпаний, требуя от них активнее наращивать операции и возвращать на работу сотрудников. Southwest Airlines планирует отозвать подавляющее большинство сотрудников из добровольных отпусков к концу третьего квартала.

Стоимость авиационного топлива существенно увеличилась вслед за подъемом цен на нефть и, вероятно, останется высокой в третьем квартале. В апреле-июне она составляла в среднем $1,92 за галлон по сравнению с $1,33 за галлон годом ранее.

Акции Southwest Airlines теряют в цене 1,4% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 14%, тогда как фондовый индекс S&P 500 поднялся на 16%.