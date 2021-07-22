Пресс-служба Объединенной металлургической компании (ОМК) сообщает в четверг, что на обновление уникального гидротехнического сооружения 18 века планируется направить более 30 млн рублей.

Верхне-Выксунский пруд в числе восьми рукотворных прудов является частью гидроэнергетической системы 18 века. На его берегу был Верхне-Выксунский доменный завод.

"В плане — обновить паводковый водосброс, гидромеханическое оборудование, бетонные элементы, контрольно-измерительную аппаратуру. Виды необходимых работ определили по итогам обследования, проведенного специализированной организацией из Санкт-Петербурга. Также благоустроят прилегающую к плотине территорию", — говорится в сообщении.

Подрядчик уже приступил к подготовительным работам для ремонта части гидротехнического сооружения. Ремонт завершат в текущем году.

Работы проводятся в рамках трехстороннего соглашения между ОМК, администрацией округа и Выксунским водоканалом, отмечает компания.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области будет создан кластер культурно-познавательного и промышленного туризма на базе исторического чугунолитейного цеха Выксунского металлургического завода (АО "ВМЗ" входит в АО "ОМК" — ИФ). Начало реализации проекта стоимостью более 2 млрд руб. запланировано на 2021 год, создать кластер планируется за три года.

Изначально парк планировали назвать "Баташев" — по фамилии промышленников-основателей первых железоделательных заводов, впоследствии проект переименовали в "Шухов парк".

Проект предполагает создание современного музейного комплекса, парка больших экспонатов промышленного наследия, детского образовательного центра "Кванториум", общественных ремесленных мастерских, строительство гостиницы. В его состав войдут также два объекта культурного наследия федерального значения: инженерные сооружения по проекту русского инженера Владимира Шухова — водонапорная башня и своды листопрокатного цеха.