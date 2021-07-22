Согласно официальным данным, за последние 24 часа в стране диагностировали 1842 случая COVID-19. Накануне этот показатель составил 1748 случаев.

"Рёнхап" отмечает, что с 7 июля суточный прирост заражений коронавирусом начал превышать отметку в тысячу. Основной причиной является ускорение темпов распространения COVID-19, в том числе более заразного штамма "дельта", в Сеуле. Отмечается, что за последнюю неделю распространение "дельты" стало преобладать.

Кроме того, в стране за сутки зарегистрировали три случая смерти среди инфицированных.

Всего за время пандемии в Южной Корее выявили боле 184 тыс. случаев заболевания COVID-19, более 2 тыс. заразившихся скончались.

На прошлой неделе в сеульском столичном регионе ужесточили меры по сдерживанию коронавируса, в частности запретили собрания более двух людей после 18:00. Кроме того, ввели запрет на работу ресторанов и кафе после 22:00. Также закрыли ночные клубы и бары.