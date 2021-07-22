"Панда-парк — веревочный аттракцион — оборудуют в пойме реки Чермянки на участке от проезда Дежнева до улицы Молодцова. Он займет 900 кв.м и станет частью будущего парка "Яуза"", — говорится в сообщении.

Аттракцион будет ориентирован и на детей, и на взрослых. Для детей на высоте 1,5 м будет создан веревочный лабиринт, мост с препятствиями, вертикальная сеть "паук" и др.

Трасса для взрослых пройдет на высоте 4,5 м и будет предполагать перемещение с вертикальными захватами, спуск по натянутому тросу, преодоление моста с кочками и вертикальных брусьев и пр.

Суммарная длина обеих трасс — 316 м. По периметру веревочный парк будет огорожен сетью для безопасности посетителей. Строители уже приступили к монтажу опор и планируют закончить возведение парка к концу сентября.

Парк "Яуза" вдоль реки станет единой зеленой зоной протяженностью более 16 км, от МКАД до Ростокинского акведука. В рамках его создания благоустроят 49,1 га территорий. В планах работ на 2021 год — два пойменных участка Чермянки, главного притока Яузы в черте города Москвы, сообщал ранее мэр столицы Сергей Собянин.

Там планируют обустроить прогулочные маршруты со спусками к воде, детские площадки и спортивную зону с тренажерами, скейт-парком, теннисными кортами, хоккейной коробкой и площадкой для стритбола. Вдоль берега реки засеют луговой газон, установят смотровые площадки, в парке — кормушки для различных птиц. На стадионе "Отрада" появится новое футбольное поле с подогревом, на открытой площадке для мероприятий обустроят навес, организуют помещение для артистов, установят проекционную вышку и лавочки для зрителей.

По обеим берегам Чермянки проложат экотропу на сваях, в нескольких местах она будет проходить по переходам через реку. Вдоль тропы будут устроены площадки для тихого отдыха. На этом участке также планируют организовать игровые и спортивные зоны с тренажерами, появится здесь и площадка для велосипедных трюков.

Благоустройство поймы Яузы планируют продолжить в 2022 и 2023 годах, в результате планируется создать единую зеленую зону протяженностью более 16 км от МКАД до Ростокинского акведука с выходами в Лосиный остров и на ВДНХ.