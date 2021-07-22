"Мне показалось интересным сделать высказывание на тему, что на сегодняшний день считается совершенством в российской архитектуре, и показать, что высококлассные вещи можно делать массово и у нас в стране. Так родился проект "Русское идеальное", и надо сказать, что коллеги помогли реализовать его именно в том виде, в каком он задумывался. Надеюсь, что эта история получит некое продолжение, и будет актуальной для будущих поколений", — заявил Кузнецов на церемонии открытия.

По его словам, сегодня в России можно проектировать и строить на очень высоком уровне, и новый объект наглядно это демонстрирует.

Дом представляет собой "трубу" диаметром 3,5 м и длиной 12 м, размещенную на рельефе с перепадом высоты, благодаря чему конструкция буквально "висит" в воздухе. Для ее создания использовались сложные инженерные приемы, применяемые обычно в судостроении. Например, каркас здания сформирован из несущих ребер подобно остову корабля, а внушительный вес порядка 12 тонн держат в равновесии всего шесть болтов.

Кузнецов подчеркнул, что воплотить в жизнь авторский замысел помогли специалисты концерна "КРОСТ".

Как отметил генеральный директор "КРОСТа" Алексей Добашин, воплотить в жизнь оригинальный проект позволили приемы судового строительства.

"Основу металлического каркаса составляют шпангоуты — несущие ребра, устанавливаемые с шагом 500 мм друг относительно друга и соединяемые при помощи стрингеров (горизонтальных направляющих). За счет пенополиуретанового утепления внутри павильона будет сохраняться комфортный температурный режим на протяжении всего года. Это яркий пример того, когда смелые и оригинальные идеи реализуются возможностями современного промышленно-технологического комплекса", — отметил Добашин.

Он подчеркнул, что одной из главных особенностей проекта является бесшовная облицовка, выполненная из листа нержавеющей стали толщиной 4 мм. Под ней размещается система для отведения барабанного звука дождя. В целом, это полноценный жилой дом со всеми удобствами.

Внутри можно жить — остаться на ночь, приготовить ужин и принять душ. Отделка интерьера выполнена в современном стиле с использованием древесины и металла, а помещение оборудовано всем необходимым для комфортного проживания.

"Архстояние" — ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов в арт-парке Никола-Ленивец. За 15-летнюю историю в фестивале приняли участие более 150 авторов, среди которых Франсуа Рош (Франция), Николай Полисский (Россия), Александр Бродский (Россия), Адриан Гейзе (Голландия), бюро West 8 (Нидерланды), Manipulazione Internazionale (Россия), Юрий Григорян (Россия) и другие. Возведено более 100 арт-объектов, которые стали частью ландшафта Никола-Ленивца или переехали на другие территории. Год за годом фестиваль охватывает новые пространства. Фестиваль "Архстояние" основан Николаем Полисским, продюсер фестиваля — Юлия Бычкова, куратор — Антон Кочуркин.

В этом году фестиваль пройдет с 23 по 25 июля. Тема этого года — Личное.

Арт-парк Никола-Ленивец расположен на территории Национального заповедника «Угра» и является особо охраняемой территорией.