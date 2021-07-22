"В 12:46 мск поступило сообщение о том, что в Казани на 1304 км реки Волга напротив Храма всех религий на теплоходе "Трио" отключился двигатель, при его запуске идёт чёрный дым, был запах гари, на теплоходе находятся 44 пассажира", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что к месту происшествия незамедлительно был направлен пожарно-спасательный катер. В 13:34 мск теплоход "Трио" был отбуксирован к месту посадки пассажиров.

"Пожара не было, признаков горения не наблюдалось. В результате происшествия пострадавших нет", — отметили в ведомстве.

Ранее в соцсетях появилось видео, снятое очевидцами происшествия. На размещённых кадрах виден чёрный дым, окутавший заглохшее на воде судно, на палубе находится множество людей. Затем к теплоходу подплывает спасательный катер, и судно на буксире доставляют в порт.