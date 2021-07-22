Выручка выросла на 361% и достигла $7,478 млрд против $1,622 млрд годом ранее. Относительно первого квартала показатель повысился на 87%.
Средний прогноз опрошенных FactSet экспертов составлял для скорректированного убытка $2,03 на акцию, для выручки — $7,32 млрд.
American Airlines в минувшем квартале перевезла 44,019 млн пассажиров против 8,371 млн годом ранее. Загруженность рейсов авиакомпании повысилась до 77% по сравнению с 42,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков.
Ежедневные потери от простоя бизнеса авиаперевозчик оценивает в среднем в $1 млн. При этом объем ликвидных активов на конец второго квартала составлял $21,3 млрд, сообщается в отчетности.
Котировки акций American Airlines снижаются на 1,1% на предварительных торгах в четверг. С начала текущего года капитализация авиакомпании выросла на 35,7% (до $13,2 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 16%.