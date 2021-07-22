"По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в этом году в Новохаритоновском благоустраиваем подъездную дорогу от Егорьевского шоссе до главного входа завода "Объединение Гжель", — приводятся в сообщении слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

В нем отмечается, что в текущем году от Егорьевского шоссе до главного входа завода будет обустроен бульвар протяженностью 1 км, сквер возле администрации и площадь возле завода, создана современная система уличного освещения и видеонаблюдения, малые архитектурные формы и высадка растений.

В настоящее время на объекте ведутся подготовительные и демонтажные работы. Около памятника идут работы по планировке территории, устройству подстилающих слоев под плиточное покрытие, установка бортовых камней и устройство кабельной трассы.