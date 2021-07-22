"Учитывая эпидемиологическую ситуацию, рок-фестиваль "Чернозем-2021", который планировалось проводить с 13 по 15 августа в Сити-парке "Град" с ожидаемым количеством участков ежедневно по 10 тыс. человек, предложено перенести на 24-26 сентября", — говорится в сообщении.

Рок-фестиваль "Чернозем" ежегодно проводился с 2015 года в Тамбове. В 2021 году мероприятие должно было впервые пройти под Воронежем.

По данным на 20 июля, в Воронежской области зарегистрировано 99 258 случаев COVID-19, в том числе за сутки — 463.