На выставке под открытым небом на набережной Туры будут представлены фотографии, связанные с историей развития Тюмени как одного из центров судоходства и судостроения Сибири.

Кроме того, посетители узнают о значимости реки для промышленной и культурной жизни Тюмени. "Большинство зданий, о которых расскажет экспозиция, являются памятниками историко-культурного наследия: Свято-Троицкий монастырь, Гостиный двор, первая тюменская электростанция, контора пароходства и многие другие", — отмечается в сообщении. Все представленные на выставке фотографии будут снабжены справочной информацией. Тюмень — первый русский город в Сибири, основан в 1586 году на реке Тура.