«В течение двух дней здесь будут работать фудкорт, где можно попробовать самые вкусные лакомства, летний кинотеатр с показами фильмов и мультфильмов о еде, Public Talk с рестораторами, а также кулинарные студии с мастер-классами от шеф-поваров и бармен-шоу», — сообщает туристический портал Крыма.

Для детей пройдет TikTok-дискотека, будут работать танцевальная и спортивная локации.

За музыкальную часть будут отвечать кавер-группы «Башмак Великана» и Sanday band. На закрытии ярмарки – 23 июля – на главной сцене выступит певец Найк Борзов.