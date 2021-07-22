"По состоянию на 22 июля в Севастополе зарегистрированы 142 новых случая заболевания COVID-19. 106 человек выписаны после выздоровления. Умерли пять человек в возрасте от 60 до 94 лет", — сообщила пресс-служба правительства города в четверг.

Новые рекордные показатели после январских максимумов начали фиксировать в Севастополе в конце июня. Антирекорд обновлялся четыре раза подряд с 26 до 29 июня, затем девять раз в текущем месяце: 2, 3, 5, 13, 17-21 июля.

Всего COVID-19 подтвержден в регионе у 19,3 тыс. человек, 812 пациентов умерли, привиты 112,6 тыс. жителей.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Очередная волна ограничений началась в июне текущего года. Запрещены массовые мероприятия, ограничена работа театров и кинотеатров, рекомендован режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. С середины июля гостиницы города принимают только привитых или переболевших туристов.