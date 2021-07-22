"Сегодня ночью при заходе на посадку командир пассажирского Airbus A-320, выполнявшего рейс Москва (Шереметьево) — Пермь, доложил диспетчеру о срабатывании датчика разгерметизации. Экипаж принял решение снизиться до безопасной высоты. Посадка самолета прошла в штатном режиме", — сказал собеседник агентства.

Сейчас самолет стоит в аэропорту Перми, специалисты выясняют обстоятельства инцидента. Как сообщалось, командир самолета авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс СУ-1394 по маршруту "Москва (Шереметьево) — Пермь", во время полета доложил о падении давления в пассажирской кабине. На борту находилось 130 пассажиров, из них семь детей. Пострадавших нет. По данному факту Уральская транспортная прокуратура проводит проверку.