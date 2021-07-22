"Разработана концепция развития инфраструктуры для яхтенного туризма и вдольберегового морского сообщения на Азово-Черноморском побережье. Она имеет стратегически важное значение для обеспечения комплексного развития Сочи", — сообщает пресс-служба администрации Сочи в четверг.

Девелоперами проекта и авторами концепции является группа компаний Альянс Марин Девелопмент.

"В береговой зоне Сочи, согласно концепции, предусмотрено 8 новых марин, которые планируется возвести от Лазаревского до Адлера. Должны появится морские рекреационные комплексы общей вместимостью около 3 тыс. яхт, с созданием крупных гостинично-рекреационных комплексов общей мощностью более чем 30 тыс. номеров", — сказано в сообщении.

Будет создано более 15 км новых набережных и обустроенных пляжей. Всё это должно увеличить рекреационный потенциал курорта и создать более чем 45 тыс. новых рабочих мест.

Инвестиционная капиталоемкость этих проектов по расчетам специалистов — более 600 млрд руб., отмечается в сообщении.

"Новая концепция также позволит реализовать ряд поручений президента РФ по развитию морских вдольбереговых (каботажных) пассажирских перевозок и обеспечить инвестиционную привлекательность объектов яхтинга. В концепции предложен и обоснован отраслевой подход, позволяющий создать на территории Российской Федерации новую туристическую и транспортную отрасль", — говорится в сообщении.