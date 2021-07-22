Она подчеркнула, что одним из приоритетов работы Ростуризма остается недопущение банкротств туроператоров в условиях, когда большая часть стран по-прежнему закрыта для туризма.

«Сегодня благодаря постоянной работе с отраслью, никто из крупных игроков не ушел с рынка. Более того, на текущий момент 80% туроператоров погасили большую часть своих долгов прошлого года, а 50% — полностью выполнили свои обязательства перед туристами. В итоге, объем долгов прошлого года сократился более чем в 6 раз, с 44 до 7 млрд рублей. До конца года, по нашим расчетам, эта цифра сократиться еще на 3 млрд рублей», — сказала глава Ростуризма.

По ее словам, часть обязательств приходится на пока еще закрытые страны Юго-Восточной Азии, Китая и Европы.

«Мы надеемся, что по мере открытия этих направлений обязательства также будут выполнены. Что касается обязательств текущего года, которые образовались в основном из-за временного закрытия Турции, то они также будут практически полностью выполнены до конца этого года. По 70% таких туров люди либо уже съездили, либо съездят до конца этого года. По 30% обязательств туроператоры ведут работу с клиентами. Мы исходим из того, что они будут выполнены: туристы либо совершат поездку в более поздние сроки, либо получат деньги», — добавила Догузова.

Она также попросила туроператоров и турагентов, несмотря на непростую ситуацию в отрасли, «идти навстречу просьбам клиентов, быть на связи и направить все усилия направить на исполнение текущих обязательств».

В 2020 году из-за ограничения авиасообщения практически со всеми странами начиная с марта миллионы российских туристов не смогли выехать в оплаченные путешествия. В результате у туроператоров образовались перед ними задолженности по неисполненным обязательствам. По решению правительства, туркомпаниям была предоставлена отсрочка до 31 декабря 2021 года. До этой даты они должны либо отправить туристов на отдых, либо вернуть деньги.

Кроме того, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки с 15 апреля по 22 июня было ограничено авиасообщение с Турцией, в результате чего на отдых не смогли выехать около миллиона человек, оплативших путевки.