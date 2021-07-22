Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, с 25 июля этого года использование данного приложения, в котором должны отражаться отрицательные тесты ПЦР, становится обязательным для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также граждан Белоруссии при въезде в Российскую Федерацию с территории государств-членов Евразийского экономического союза, а с 1 сентября с территории Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Вместе с тем, исключение составляют лица, въезжающие в Россию из третьих стран транзитом через вышеперечисленные государства, при этом обязательным условием является предъявление ими отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного не ранее чем за три календарных дня до прибытия, а также наличие билетов и посадочных талонов по всему маршруту следования в Российскую Федерацию.