"Княжеские палаты XVI-XVII веков, расположенные в кирпичном двухэтажном здании с подвалом и мезонином по адресу: Подкопаевский переулок, дом 5/2, ждет реставрация. Планируется, что реставрация закончится не позднее февраля 2023 года", — говорится в сообщении.

Здание было построено из кирпича в составе Белого города в центре Москвы. Сейчас на фасаде висит табличка "Палаты Шуйских", однако современные исследования показали, что скорее всего ими владела другая ветвь Рюриковичей.

"Изначально предполагалось, что они принадлежали представителям одной из ветвей рода Рюриковичей — княжеской семье Шуйских. Самым известным был Василий Шуйский, вошедший в историю как русский царь Василий IV. Однако современные исследователи считают это ошибкой. Вероятнее всего, настоящим владельцем палат был князь и воевода Иван Михайлович Барятинский, тоже из рода Рюриковичей. Он жил в XVI — начале XVII века. Известен тем, что служил послом в Дании", — рассказал глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Специалисты изучат архивные данные, исследуют здание и опишут будущие архитектурные и конструктивные решения. После этого будет принято решение о том, какие работы необходимо произвести.

Палаты в Подкопаевском переулке — объект культурного наследия федерального значения, поэтому все работы будут контролироваться Мосгорнаследием.

Всего с 2011 года в Москве отреставрировали более 1,6 тыс. памятников культуры. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии за это время выросла с 66 до 95%.

Ранее сообщалось, что в Москве в первом полугодии 2021 года выдано более б00 разрешений на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия.