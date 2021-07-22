Экспозицию составят более 100 произведений живописи 1880-х — 1950-х годов из коллекции Русского музея, Третьяковской галереи, других музеев России и частных собраний Москвы и Санкт-Петербурга, а также архивные материалы.

Имя Грабаря (1871-1960) неразрывно связано с Серебряным веком русской культуры. Крупнейший отечественный художник-импрессионист, он оказал определяющее влияние на развитие этого течения в русском искусстве.

В дореволюционные годы Грабарь получил известность и благодаря своим искусствоведческим трудам, в частности, первой многотомной истории русского искусства, а также созданию научной экспозиции Третьяковской галереи.