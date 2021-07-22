800 экспонатов из отечественных и зарубежных музейных собраний, а также частных коллекций представлено в экспозиции. Некоторые из этих предметов никогда не экспонировались ранее и будут показаны впервые.

Восемь разделов охватывают период от XVI века и до наших дней.

Выставка приурочена к 210-й годовщине основания Собственного Его Императорского Величества Конвоя и 140-летию Государственной охраны России. В экспозиции представлено около 500 предметов из отечественных и зарубежных музейных собраний, а также частных коллекций.

Экспозиция рассказывает о конных эскортных частях и подразделениях, сопровождавших российских царей и императоров, а также о современном Кавалерийском почетном эскорте Президентского полка Службы коменданта Московского кремля ФСО России.

Посетители увидят предметы вооружения, обмундирования и снаряжения эскортных частей, регалии, личные вещи, фотографии, живописные полотна и рисунки, скульптура. Многие уникальные предметы из частных коллекций не имеют аналогов в музейных собраниях.