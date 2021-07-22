"В связи с мировой эпидситуацией 13-й международный фестиваль народных ремесел "Праздник Топора", планировавшийся на август, перенесен на 2022 год", — сказал Севостьянов.

В 2020 году фестиваль также не проводили из-за коронавируса.

"Праздник топора" впервые был организован в 2008 году жителями села Зоркальцево и первые годы проходил как местное мероприятие, но при поддержке администрации региона проект вышел на новый уровень — в 2013 году праздник переехал в сельский парк "Околица".

В 2019 году на фестиваль съехались 140 плотников из 24 стран мира и 22 регионов России, которые соревновались в четырех номинациях: "Парковая скульптура", "Архитектурный объект. Индивидуалы", "Архитектурный объект. Бригады", "Резчики по дереву". Тогда "Праздник топора" посетило рекордное количество гостей — более 170 тыс. человек.