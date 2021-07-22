"22 июля поступило сообщение об авиационном инциденте в аэропорту города Перми (Большое Савино) с самолетом авиакомпании Аэрофлот, выполнявшим рейс СУ-1394 по маршруту "Москва (Шереметьево)-Пермь". По сообщению командира воздушного судна Airbus о падении давления в пассажирской кабине руководителем полетов аэропорта объявлена тревога, к месту посадки направлена аварийно-спасательная команда", — говорится в сообщении.

Посадка самолета прошла в штатном режиме в 00:22 (22:22 мск). На борту находилось 130 пассажиров, из них семь детей. Пострадавших нет.

По данному факту транспортная прокуратура проводит проверку.