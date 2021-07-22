"Курдюков отдыхал в компании на турбазе, произошел конфликт, в ходе которого он получил серьезные травмы, в том числе черепно-мозговую. Он находится в больнице", — сообщил собеседник агентства, уточнив, что события произошли несколько дней назад.

"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями. В министерстве цифрового развития и связи области подтвердили, что глава министерства находится на больничном.

Курдюков заступил на пост министра в январе текущего года. Карьеру в правительстве области начал с 2010 года с должности начальника отдела автоматизации и информационных технологий министерства социальной защиты населения Приамурья.