При этом во втором квартале текущего года доход от визитов иностранцев вырос по сравнению с предыдущим кварталом в 4,6 раза — до $246,2 млн, в том числе в июне — $122,5 млн, что почти в 11 раз больше, чем в июне 2020 года.

Ранее сообщалось, что доходы Грузии от международного туризма за январь-июнь 2019 года составили более $1,5 млрд, в том числе в июне — $340,5 млн. Таким образом, к доковидному периоду доход снизился в 5 раз за полугодие и в 2,8 раза — в июне.

Согласно информации Нацбанка, за шесть месяцев 2021 года Грузию посетили 529,1 тыс. человек из разных стран — в 2,7 раза меньше, чем в январе-июне 2020 года. Из них туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, было 422,4 тыс. человек (снижение в 2 раза).

Между тем, в обзоре Центробанка отмечается, что во втором квартале по числу визитеров отмечается динамичный рост, их количество в 2,8 раза превысило показатель предыдущего квартала, составив 391,2 тыс. человек, в том числе туристов — 305,8 тыс. человек (рост в 2,6 раза).

Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта 2020 года были закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. С 1 февраля 2021 года в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране были сняты ограничения на выполнение регулярных международных авиарейсов, с 1 июня открылись сухопутные границы с соседними странами — Россией, Турцией, Арменией и Азербайджаном.

Власти Грузии ожидают, что процесс вакцинации и ослабления ограничений, введенных из-за пандемии, помогут восстановить туризм во второй половине 2021 года. В частности, прогнозируется, что восстановление туриндустрии в этом году может быть на уровне 40-45% по отношению к допандемийному 2019 году.

Как сообщалось, в 2020 году Грузию посетили 1 млн 749,3 тыс. иностранных визитеров — в 5,3 раза меньше, чем в предыдущем году. Доходы республики от международного туризма в прошлом году составили $541,7 млн — в 6 раз меньше, чем в 2019 году.