По его словам, размер гранта будет рассчитываться исходя из сроков ограничений по формуле — половина МРОТ на одного работника за две недели простоя (если ограничения будут больше двух недель, то грант будет пропорционально увеличиваться до 1 МРОТ).

Президент РФ Владимир Путин поддержал это предложение министерства.

"Как уже Татьяна Алексеевна (Голикова — ИФ) сказала, ситуация с Ковидом, действительно, от региона к региону неоднородна, и может возникнуть необходимость введения на отдельных территориях дополнительных, более жестких ограничений, которые связаны уже с прямым приостановлением деятельности бизнеса на какой-то срок. И важно, чтобы на период таких краткосрочных ограничений предприниматели, деятельность которых ограничена, получили бы государственную поддержку. Поэтому предлагаем для таких случаев предусмотреть предоставление краткосрочных безвозмездных грантов субъектам МСП, деятельность которых будет приостановлена из-за временных региональных ограничений", — сказал министр.

"В зависимости от ситуации на местах, это могут быть предприятия из индустрии культуры и отдыха, общепита, торговли, гостиничного бизнеса, иногда бывают транспортные ограничения (сферы транспорта — ИФ) и бытовые услуги", — перечислил Решетников возможные сферы, где могут выделяться такие гранты.

"Предлагаем также к МСП приравнять здесь (в плане выделения грантов — ИФ) и социально ориентированные некоммерческие организации", — добавил он.

По словам министра, механизм будет следующий: "регион на основе предписания главного санитарного врача принимает решение о введении ограничений в конкретном муниципалитете или группе муниципалитетов". "Это решение фиксируется на оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой. По оценке экспертов, двух недель ограничений, как правило, достаточно, чтобы стабилизировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Поэтому размер гранта предлагаем рассчитываться исходя из половины МРОТ на каждого сотрудника за две недели ограничений. Если сроки ограничений будут продлены, то соответственно размер гранта будет увеличиваться пропорционально вплоть до одного МРОТ на сотрудника", — пояснил министр действие механизма поддержки.

"МСП и СОНКО, чья деятельность приостановлена в этих муниципалитетах обращаются за грантом в налоговую службу. Заявление можно отправить через личный кабинет налогоплательщика, оператора электронного документооборота или по почте... Налоговая служба проверит соответствие предпринимателя требованиям, установленным в законодательстве, сформирует реестр для перечисления средств и передаст его в Казначейство для выплаты. Грант будет зачисляться на счет предпринимателя не позднее 7 рабочих дней с момента подачи заявления", — добавил Решетников, отметив, что все документы по запуску этого механизма поддержки будут в кратчайшие сроки представлены в правительство.

Путин поддержал это предложение, поручив скоординировать действия с регионами. "Конечно, поддержу (это предложение — ИФ). Нужно только отметить и проработать следующий вопрос — тесная координация должна быть налажена между правительством и регионами с тем, чтобы регионы не так как захочется вводили эти ограничения, а со смыслом, информируя своевременно об этом правительство, не ожидая что правительство щедрой рукой сеятеля будет раздавать направо и налево меры поддержки. Конечно, это нужно делать, они (эти меры — ИФ) востребованы и нужны сейчас, но координация с регионами должна быть налажена" — согласовал эти меры и дал поручение президент.