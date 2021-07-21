"Я все-таки больше думаю, что это какая-то красивая рекламная акция со стороны туроператора. Он предлагает лететь чартерными рейсами на Boeing 777 Red Wings по направлению недешевого люксового отдыха при наличии большого объема регулярной авиаперевозки. Это глобально не вяжется с концепцией направления", — пояснил генеральный директор туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов.

По его словам, если компания готова инвестировать большие деньги, чтобы получить какую-то долю рынка и сделать дешевым перелет, то тогда это будет на пользу и направлению, и российским туристам. Эксперт считает, что наиболее привлекательной ценой для того, чтобы активизировать спрос на Мальдивы на чартерах из "Жуковского" были бы 30 тыс. рублей за перелет "туда-обратно" с человека.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора "Интурист" сообщили, что в нынешних условиях нужно учитывать количество разрешенных оперштабом регулярных и чартерных рейсов на Мальдивы.

"У нас есть еженедельный чартерный рейс AZUR air, на котором мы реализуем туры на Мальдивы. Спрос на него хороший, так как летом цены на отдых на островах на 30-40% ниже, чем в высокий сезон. Но никто не ставит дополнительных рейсов, а это значит, что дефицита перевозки на Мальдивы нет", — пояснили в пресс-службе.

Как напомнили в "Интуристе", самолеты Boeing 777, которые планирует использовать новый туроператор, способны вместить до 550 пассажиров. "Загрузить такой борт на Мальдивы непросто", — резюмировали в компании.

Арутюнов добавил, что разница в стоимости между чартерным и регулярным авиаперелетом в непиковый сезон не такая уж и существенная, особенно на фоне цены проживания на Мальдивах. Кроме того, острова сейчас перегружены, поскольку не так много направлений открыты для отдыха, а значит ожидать снижения цен или выгодных предложений от мальдивских отелей нельзя.

"Тут вот еще что важно: регулярные рейсы подстроены под трансферы на Мальдивские острова из столицы Мале. Там есть небольшие самолеты и гидросамолеты, которые летают в светлое время суток. Любая задержка приведет к тому, что вы можете прилететь вечером и остаться в Мале. Это вообще не райский отдых, и это может подорвать имидж авиакомпании и туроператора", — сказал Арутюнов.

В среду на авиасалоне МАКС-2021 туроператор "Жиатур" и министерство туризма Мальдив подписали соглашение о запуске чартерных рейсов на Мальдивы. На первом этапе рейсы будет выполнять авиакомпания Red Wings. И она, и управляющее "Жуковским" АО "Рампорт Аэро" являются структурами госкорпорации "Ростех". Для перевозки пассажиров будут использоваться широкофюзеляжные Boeing 777 Red Wings. Первые рейсы запланированы на октябрь этого года, они будут выполняться раз в неделю.

АО "Рампорт Аэро" учредило "Жиатур" 16 марта этого года. Компанию возглавляет гендиректор "Рампорт Аэро" Томас Вайшвила.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", туроператор застрахован в АО "Страховая компания "Солидарность", размер финансового обеспечение составляет 50 млн рублей. Также сообщается, что туркомпания зарегистрирована в едином федеральном реестре туроператоров, ее номер 022807.

Согласно реестру, туроператор планирует заниматься внутренним, международным въездным и выездным туризмом. Фонд персональной ответственности "Жиатур" составляет 100 тыс. рублей.