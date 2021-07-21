"Около 14:00 на горной дороге в местечке Акчаты (уезд Аланья) произошло ДТП с участием туристического джипа, перевозившего на экскурсию группу местных и иностранных туристов. Как сообщили в правоохранительных органах, погиб один иностранный гражданин и пострадали девять человек, включая двух граждан России. Они госпитализированы в медицинское учреждение Аланьи, где находятся под наблюдением врачей. Их жизни ничто не угрожает", — рассказали в дипмиссии.

Как отметили в Генконсульстве со ссылкой на данные полиции, водитель джипа не справился с управлением на вираже, в результате чего транспортное средство сорвалось в обрыв. Организатор экскурсии, наличие у него лицензии и обстоятельства продажи тура выясняются правоохранительными органами.