Соглашение подписано на авиасалоне МАКС-2021 в среду, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания. Оно предполагает поставку шести A220 в компоновке на 148 кресел.

Поставки запланированы на 2022-2024 гг., уточнил гендиректор "Азимута" Павел Екжанов. По его словам, перед соглашением с Airbus компания уже подписала твердый контракт на поставку самолетов с лизинговой компанией Air Lease Corporation. Оно также предполагает опцион еще на A220.

Совладелец авиакомпании Виталий Ванцев говорил ранее о планах приобрести европейские А220 для полетов за рубеж.

Сейчас парк "Азимута" состоит из 15 "Суперджетов". На авиасалоне МАКС-2021 во вторник компания и ПАО "Корпорация "Иркут" заключили соглашение о поставке еще десяти таких машин до 2026 года.