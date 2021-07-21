"Присутствие большого количества зрителей на военно-морском параде несет высокие риски как для участников, так и для зрителей. Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен", — сказала Башкетова.

Она объяснила это напряженной эпидемиологической обстановкой в отношении коронавируса в Петербурге.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин по традиции примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

По данным сайта Минобороны, в параде примут участие около 4 тыс. военнослужащих, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, 48 самолетов и вертолетов.

На 22 июля намечена генеральная репетиция главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.