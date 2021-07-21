"В целях защиты здоровья и предотвращения распространения коронавируса были введены дополнительные эпидемиологические меры для въезжающих в Хорватию. Их цель – предотвратить завоз новых штаммов COVID-19. В частности, из-за ухудшения эпидситуации в Великобритании, на Кипре и в Российской Федерации в качестве дополнительной меры с 26 июля у туристов из этих стран на границе будут требовать отрицательный тест на коронавирус, сделанный в своей стране, независимо от того, вакцинированы ли они или имеют справку о перенесенной болезни", — говорится в сообщении на сайте учреждения.

Сейчас россияне могут въезжать в Хорватию, предъявив сертификат о вакцинации "Спутником V", справку о перенесенной болезни либо с ПЦР-тестом.

В сообщении также уточняется, что для граждан, въезжающих из ЮАР, Бразилии, Занзибара и Индии, сохраняется 14-дневный карантин, который может быть сокращен, если на седьмой день тест на коронавирус окажется отрицательным.