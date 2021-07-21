"Сейчас мы видим в Москве не только резидентов, но и туристов. Понимаем, что жизнь восстановилась. Москва занимает первое место среди европейских городов по заполняемости гостиниц. Об этом говорят нам международные аналитики, что подтверждает правильность тех мероприятий, которые проводили правительство Москвы и Ростуризм, когда переформатировали потоки, сформировали такое качественное предложение, при котором наши жители активно путешествуют по России", — сказала она на пресс-конференции, посвященной итогам всероссийского образовательно-туристического конкурса "Страна Открытий — открой свой город всей стране".

Шаршавицкая подчеркнула, что создание такого продукта позволяет информировать о туристических предложениях других регионов и москвичей.

"За это время мы почувствовали активное сотрудничество с регионами, сумели организовать межрегиональные маршруты, партнерские проекты. И мы говорим сегодня о детских путешествиях, но готовы расширять возрастной диапазон, так как у нас есть программы для более старшей аудитории. По итогам 2020 года мы увидели, что сохранилась тенденция семейных визитов в Москву. К нам приезжают с детьми, и Москва предлагает такой качественный продукт, вовлекая в культурную жизнь города не только школьников столицы, но и других регионов", — сказала представитель комитета по туризму.

Шаршавицкая также сообщила, что победителями всероссийского образовательно-туристического конкурса "Страна Открытий — открой свой город всей стране" стали 100 детей, которые 15 августа отправятся в железнодорожное путешествие по России. Завершится оно 20 августа в Москве.

Как сообщалось, в конкурсе приняли участие более 25 тыс. школьников от 15 до 17 лет. Они разместили видеоролики в сети TIkTok, рассказав о том, чем города, где они живут, привлекательны для туристов.