По ее словам, помимо отелей OTI, в топе по продажам – гостиницы сетей Paloma Hotels, Kilit, комплексы Kamelya Collection, Eftalia, а также отель Aquaworld Belek by MP Hotels 5*.

"OTI Holding, куда входит OTI Hotels&Resorts, объявил о развитии гостиничного бизнеса в январе 2020 года. За полтора года отели новой сети стали одним из самых востребованных на российском рынке. В первую очередь, такой популярностью они обязаны правильному позиционированию", — рассказала она.

Фото: Coral Travel

Макаркова добавила, что при создании сети было решено предоставить потребителю выбор гостиниц разной категории, но с хорошим соотношением цена-качество.

"Это важно, так как сегодня очевидна тенденция: клиент выбирает тур самостоятельно и максимально экономит, а в итоге качество услуги часто не совпадает с ожиданиями. В отелях OTI Hotels&Resorts соотношение цена-качество – лучшее на рынке. А еще – великолепная природа, большие зеленые территории: таких вариантов среди предложений не так уж и много. Стандарты OTI Hotels&Resorts соблюдаются в отелях сети на всех этапах обслуживания туристов: это касается сервиса, обучения персонала, системы guest relations, питания и напитков, спорта, анимации, детских мероприятий и санитарных норм", — подчеркнула она.

Фото: Coral Travel

Всего в сеть OTI Hotels&Resorts входят 22 отеля – 17 гостиниц в Турции, 4 – в Египте, 1 – во Вьетнаме. На российском рынке отели OTI Hotels&Resorts эксклюзивно предлагают туроператоры Coral Travel и Sunmar.

"В сети OTI Hotels&Resorts отели премиум-класса работают под брендом Xanadu. Бренд Seven Seas предлагает гостиницы категории 5* с большой территорией и качественным сервисом. Под брендом Otium собраны разноплановые экономичные варианты, при этом уровень удовлетворенности туристов в таких гостиницах достаточно высокий. Наиболее популярными у российских туристов остаются флагманские отели сети – Xanadu Resort, Seven Seas Hotel Life, Seven Seas Hotel Blue и Otium Family Eco Club", — рассказала Макаркова.

Фото: Seven Seas Hotel Blue

Отели OTI Hotels&Resorts ежегодно попадают в топ-100 престижных европейских рейтингов, таких как TripAdvisor, HolidayCheck, Zoover и Starway от туроператора Coral Travel.