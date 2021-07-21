"Глава Минстроя также посетил строительную площадку трансграничной канатной дороги через Амур, которая соединит Благовещенск и китайский город Хэйхэ. По словам губернатора Василия Орлова, к концу июля строители завершат установку свай опор канатной дороги", — сказали в Минстрое.

Там добавили, что в настоящее время идут работы по основному этапу бетонирования и армирования плит под терминал. Все работы по сваям на опорах будут закончены в конце июля.

Полностью завершить строительство объекта планируется к 2023 году.

Строительство первой международной канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур началось во втором полугодии прошлого года. Как сообщалось, объем вложений инвестора — группы компаний "Регион" — превысит 3,5 млрд рублей. Первая в мире трансграничная канатная дорога будет пассажирской. Символический старт проекту был дан в июле прошлого года. Протяженность пассажирской канатной дороги составит 973 м.

Проект включает четырехэтажную терминальную станцию с культурно-развлекательными и торговыми площадками, а также саму канатную дорогу из четырех линий. Пропускная способность составит 457 человек в час и 6-7 тыс. человек в день. Планируемый ежегодный трансграничный поток пассажиров к 2024 году — 1 млн человек.