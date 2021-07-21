"Сегодня мы освятили кафедральный собор, вновь построенный на том месте, где была обретена икона чудотворная, во всем мире известная как Казанская икона Божьей Матери. Мы с вами стоим в величественном храме, построенном на народные средства, построенном именно потому, что люди того желали. Мы сегодня с вами свидетели того, как на том месте, где не предполагалось вообще никаких проявлений религиозной жизни, освящён этот величественный кафедральный собор как памятник духу, мужеству, вере нашего народа", — сказал патриарх в обращении к верующим.

Также предстоятель Русской православной церкви передал в дар храму старинную икону Знамения Пресвятой Богородицы.

Чин освящения собора был приурочен к 21 июля — дню обретения Казанской иконы Божией матери. Ему предшествовал традиционный крестный ход в несколько тысяч человек из Благовещенского собора Казанского Кремля к восстановленному храму. В собор из-за эпидемиологической обстановки были допущены около 300 человек, остальные верующие могли посмотреть прямую трансляцию церемонии на установленных на площади перед храмом экранах.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московского патриархата, храм был восстановлен за пять лет практически в первоначальном виде, его внешний вид, конфигурация, все архитектурные элементы воссозданы один в один со взорванным 4 мая 1932 года собором.

"На начальном этапе архитекторам были известны габариты исторического собора, после взрыва сохранились остатки фундаментов и стен пещерного храма, три ступени западного спуска в пещерный храм, а также край цоколя собора, что позволило привязать восстанавливаемое здание с миллиметровой точностью", — уточнили в пресс-службе.

Сбор добровольных пожертвований и отчислений осуществлялся Республиканским Фондом возрождения памятников истории и культуры Татарстана. На воссоздание храма было привлечено около 2,7 млрд. рублей.

Главной святыней собора станет перенесённый из Крестовоздвиженского храма "ватиканский" список Казанской иконы Божьей Матери, переданный в 2005 году понтификом Иоанном Павлом II в дар Русской православной церкви. Образ будет выставлен в оригинальном серебряном окладе, в котором до 1904 года хранился утерянный подлинник иконы.

Девичий Богородицкий монастырь был основан в 1579 году по указу царя Ивана Грозного на месте чудесного обретения Казанской иконы Божией Матери, особо почитаемой в православном и во всем христианском мире.

Главный храм монастыря — собор Казанской иконы Божией Матери, был освящен в 1808 году. В 1917 году Богородицкий монастырь упразднили, его здания национализировали и передали для размещения различных учреждений — табачной фабрики, учебного корпуса педагогического института и др. Собор был уничтожен, для строительства на этом месте киностудии (татарского отделения "Восток-кино").

Возрождение монастырского комплекса началось с конца 2004 года. В 2015 году президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о воссоздании собора Казанской иконы Божьей Матери. В июле 2016 года, в день памяти образа, по завершении литургии в Благовещенском соборе Казанского кремля патриарх Кирилл совершил чин закладки нового собора в казанском Богородицком монастыре.

В апреле 2021 года Минниханов в ходе встречи с патриархом пригласил его освятить собор Казанской иконы Божией Матери.