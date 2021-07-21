Соответствующее соглашение подписано между ООО "Жиатур" и министерством туризма Мальдив на авиасалоне МАКС-2021 в среду, передал корреспондент "Интерфакса".

На первом этапе рейсы будет выполнять авиакомпания Red Wings. И она, и управляющее "Жуковским" АО "Рампорт Аэро" являются структурами госкорпорации "Ростех". Для перевозки пассажиров будут использоваться широкофюзеляжные Boeing 777 Red Wings. Первые рейсы запланированы на октябрь этого года, они будут выполняться раз в неделю.

Как сообщалось, "Рампорт Аэро" учредило "Жиатур" в марте этого года. Компанию возглавляет гендиректор "Рампорт Аэро" Томас Вайшвила.

По словам Вайшвилы, "Жиатур" ведет переговоры и с другими российскими авиакомпаниями, в том числе с узкофюзеляжным флотом на 160-200 мест. В будущем планируется запуск рейсов на зимние курорты, а также в Прагу, Будапешт, добавил он.