"Пока нет (не отказываемся от MAX — ИФ). Пока мы просто не можем их эксплуатировать (из-за отсутствия разрешения авиавластей РФ — ИФ). Сегодня будет встреча с Boeing, будем получать самую новую информацию", — сказал Мартиросов журналистам на авиасалоне МАКС-2021.

"Если ничего не получится с MAX, то надо что-то делать", — отметил он. В том же сегменте перевозок работают европейские Airbus A320 neo, в следующем году выйдут на рынок МС-21, напомнил глава Utair.

Utair является заказчиком 30 MAX.

Boeing рассчитывает на сертификацию МАХ в РФ в ближайшие месяцы, говорил на этой неделе глава авиаконцерна в РФ, Украине и СНГ Сергей Кравченко.

MAX — четвертое поколение Boeing 737, созданное для замены Next Generation, использовалось на коммерческих рейсах с мая 2017 года. Полеты MАX были приостановлены по всему миру в марте 2019 года после двух авиакатастроф — в Эфиопии и Индонезии. Руководство Boeing признало причиной обоих происшествий сбой в работе системы MCAS, которая автоматически меняет положение самолета в воздухе.

После доработки MAX проходили сертификационные полеты. В ноябре прошлого года возвращение к полетам MAX было одобрено Федеральным управлением гражданской авиации США. В декабре крупнейшая авиакомпания страны American Airlines совершила первый спустя почти два года рейс на MAX.

На момент запрета в России летали два самолета MAX, оба в парке S7, еще несколько авиакомпаний — "Победа", "ЮТэйр", "Уральские авиалинии" и NordStar — ожидали их поставок.