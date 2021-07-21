"Данная информация, опубликованная со ссылкой на интервью министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, не соответствует действительности. Министр не делал подобных заявлений во время своего выступления", — сообщили в дипмиссии порталу "Интерфакс-Туризм".

В понедельник ряд российских СМИ сообщили о возможном закрытии границ Турции для иностранных туристов из-за распространения нового штамма COVID-19 "дельта" со ссылкой на министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя.

Между тем, как сказал министр в интервью телеканалу CNN Turk, нормализация эпидобстановки в стране зависит, в первую очередь, от темпов вакцинации. Эрсой считает, что если граждане будут активно прививаться, то Турция может быстро перейти к полной нормализации эпидситуации в стране.

Что касается распространения "индийского" штамма коронавируса и возможности закрытия страны, то министр культуры и туризма заявил, что в нынешних условиях нельзя давать какие-либо гарантии, но в стране пристально следят за штаммом "дельта".