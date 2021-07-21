Режим действует с 20 июля по 1 августа.

Министр подчеркнул, что обстановка в регионе тяжелая, посещать леса категорически запрещено.

По данным пресс-службы правительства Карелии, на утро 21 июля в республике действуют 33 лесных пожара на площади почти 7,3 тыс. га. Из них локализовано 15 на площади 1 тыс. га.

К тушению привлечены около 700 человек: Карельский центр охраны лесов, арендаторы, МЧС, отряды противопожарной службы, добровольцы, специалисты соседних субъектов и 150 единиц техники.

С начала пожароопасного сезона на территории Карелии возникло 250 лесных пожаров на площади почти 9 тыс. га. Ликвидировано 217 возгораний.

Леса горят в Карелии с начала июля. 17 июля лесные пожары в республике распространились на площади 2,1 тыс. га. К понедельнику площадь горящих лесов составила 4,3 тыс. га, а во вторник — уже 5,9 тыс. га. В Сегежском, Суоярвском районах, Эссойльском сельском поселении был введен режим ЧС. В остальных районах — режим повышенной готовности.

Как отметили в Минприроды Карелии, одной из причин стала впервые в истории установившаяся в регионе засуха.