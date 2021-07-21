"Стоимость взрослого ски-пасса составляет 43 тыс. руб., детского – 20,5 тыс. руб. До 31 июля включительно их можно приобрести в онлайн-магазине курорта со скидкой 30%, то есть за 30,1 тыс. руб. и 14350 руб. соответственно. Сезонные ски-пассы, включенные в предложение, будут действовать в течение всего зимнего горнолыжного сезона 2021/2022 на неограниченное количество подъемов и спусков со спортивным снаряжением, в том числе в часы вечернего катания", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе курорта.

Там подчеркнули, что курорт предоставляет лыжникам и сноубордистам гарантию компенсации за приобретенные ски-пассы в случае приостановки работы курорта, связанной с угрозой распространения коронавируса.

Зимний горнолыжный сезон на Курорте Красная Поляна продолжается с декабря по май благодаря уникальным климатическим условиям горных долин на высотах выше 2000 м, называемых цирками. На курорте в зимний сезон работают 30 километров горнолыжных трасс различной сложности, здесь расположена одна из самых больших в поселке Красная Поляна территорий для вечернего катания, открыты 14 современных подъемников, 2 сноупарка, пункты проката и горнолыжные школы, а также 9 официальных зон для фрирайда и фристайл-школа.