"Будут благоустроены центральная часть улицы Ушакова, площадь Ленина, территории перед кинотеатром и у музея банковского дела. В планах также — реконструкция лестничного спуска и уличного освещения, установка памятника адмиралу Фёдору Ушакову, устройство пешеходных дорожек по перспективному туристическому маршруту, строительство ливневой канализации с обустройством локальных очистных сооружений", — говорится в сообщении.

Рабочие уже демонтировали старый лестничный спуск на левом берегу Волжской набережной. Затем начнётся подготовка территории под прокладку инженерных сетей.

Работы проводятся в рамках проекта "Восхождение к адмиралу Ушакову. Комплексное благоустройство исторической центральной части романовской стороны".

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию упомянул Тутаев, говоря о развитии туризма в малых городах страны. Глава государства отметил, что с помощью обустройства таких населенных пунктов можно расширить Золотое кольцо России.