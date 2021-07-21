"Есть часть людей, которые требует от меня закрыть от туристов Крым. Понятно, что сейчас делать мы этого не собираемся. Пока решений таких нет и планов нет, но если ситуация перевалит за какую-то катастрофическую отметку, то что делать придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее", — сказал Аксенов на заседании крымского оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в Симферополе в среду.

При этом он отметил, что общество разделилось, "нет общей позиции, нет общей точки зрения".

"Сегодня примерно мнения 50 на 50. Половина за ужесточение мер и ограничения, примерно половина — 42-43% — за то, чтобы продолжать работу, чтобы не потерять доход. Ситуация на грани, нам надо балансировать, искать компромиссы. Баланс найти очень сложно", — отметил глава Крыма.

"Обращаюсь к крымчанам, предпринимателям, пожалуйста, помогите нам — соблюдайте масочный режим, соблюдайте дистанцию, единственное лекарство — разобщение, не подходите близко, надевайте в общественном транспорте маски. Уважаемые туристы, тоже прошу: помните, что возможности нашей медицины не безграничны, соблюдайте и уважайте нормативные акты, которые действуют на территории республики", — сказал Аксенов.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, три недели назад в Крыму регистрировали от 250 до 280 случаев заражения коронавирусом в сутки, за последнюю неделю — от 375 до 409.