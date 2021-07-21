"Церемония пройдет 27 ноября в Дубае с полным соблюдением санитарно-гигиенических протоколов, разработанных правительством эмирата, а также протокола по обеспечению здоровья безопасности MSC Cruises, благодаря которому стало возможным возобновление деятельности в регионе. Мероприятие запланировано как часть торжеств, посвященных Золотому юбилею ОАЭ и выставке Expo 2020 в Дубае", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе генерального представителя MSC Cruises в России, компании Pac Group.

Как отметили в туркомпании, MSC Virtuosa станет самым высокотехнологичным и экологически безопасным круизным судном из всех судов, когда-либо базировавшихся в ОАЭ. В настоящее время лайнер совершает круизную навигацию в регионе Британских островов. После торжественной церемонии в Дубае 28 ноября судно покинет порт Рашид и отправится в первый круиз по Персидскому заливу. Путешествие займет 7 дней, лайнер будет заходить в Абу-Даби, Сир-Бани-Яс, Даммам в Саудовской Аравии и Доху, с дополнительными портами посадки в Абу-Даби и Дохе.

На судне 19 палуб и 2405 кают, рассчитанных на 6,3 тыс. пассажиров. Вместе с экипажем оно вмещает более 8 тыс. человек. На борту – 10 ресторанов, представляющих кухни разных стран мира, и 21 бар. Также на лайнере есть закрытая VIP-зона Yacht-club с каютами класса люкс и более высоким уровнем обслуживания пассажиров (панорамный салон, ресторан, собственный бассейн и солнечная палуба). Кроме того, театр на 945 мест, с ежевечерними живыми постановками и шоу, детские игровые зоны, спа, пять бассейнов, аквапарк, средиземноморский променад протяженностью 112-метров – с бутиками, барами и ресторанами и многое другое.

Каждая каюта будет оснащена технологией искусственного интеллекта MSC for Me. Цифровой помощник позволит гостям получить информацию обо всем, что происходит на лайнере, не выходя из каюты.

MSC Cruises возобновила свою деятельность после приостановки из-за распространения коронавируса в августе 2020 года, получив разрешения от европейских контролирующих организаций. Это стало возможным благодаря санитарно-гигиеническому протоколу по обеспечения здоровья и безопасности, разработанному для защиты гостей и членов экипажа MSC Cruises, а также жителей посещаемых регионов.

Компания MSC Cruises создана в 1989 году итальянским бизнесменом Джанлуиджи Апонте, за прошедшие 30 лет она заняла четвертое место среди круизных компаний мира по объему пассажироперевозок. Это крупнейшая частная круизная компания в мире. Входит в группу Mediterranean Shipping Company, созданную Апонте в 1970 году и занимающую второе место в мире по объему контейнерных морских перевозок после датской Maersk. «Изюминка» MSC Cruises – активное строительство новых судов, сейчас в ее флоте нет лайнеров старше 2000 года выпуска.