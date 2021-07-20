Если весь флот Carnival Cruise Line сможет вернуться в строй в этом году, общий показатель загруженности может достигнуть 75%, сообщается в пресс-релизе компании. В настоящее время Carnival Cruise Line в Северной Америке возобновила круизы на трех судах с выходом из портов США. До конца октября планируется ввести в эксплуатацию еще 15 кораблей, а к концу года вернуть на воду весь флот.

Princess Cruises возобновит круизы из двух американских портов в эти выходные и рассчитывает, что к концу года на линиях будут работать шесть судов.

Seabourn возобновила круизы двух кораблей в турах, начинающихся в Греции и на Барбадосе, и планирует начать круизы на еще одном корабле, который будет возить туристов в Антарктиду в ноябре.

"Учитывая постоянный высокий спрос на круизы, мы с нетерпением ждем возможности ввести дополнительные суда для обслуживания наших гостей в рамках восьми наших брендов, — говорится в сообщении Carnival. — Почти три четверти нашего флота вернутся к работе к концу этого года".