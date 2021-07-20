Шедевр эпохи Ренессанса из коллекции Музея Лувра ждали в Эрмитаже еще в декабре 2020 года, когда он должен был стать частью выставки "Линия Рафаэля. 1520-2020". Из-за ограничений, связанных с пандемией, "Прекрасная Садовница" прибыла в Петербург только сейчас, но благодаря этому масштабный проект получил продолжение выставкой одной картины из серии "Шедевры музеев мира в Эрмитаже".

Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем была написана Рафаэлем во Флоренции в 1507 или 1508 году.

"Прекрасная садовница" с младенцем и маленьким Иоанном Крестителем расположились на лоне природы. Мария придерживает сына, который словно вопрошает мать, протягивая ручку к молитвеннику. Иоанн Креститель, преклоненный и с крестом, с почитанием смотрит на Иисуса.

"В этой композиции еще сохраняется дань традиции: синий мафорий и красное платье Марии, нимбы над головами детей. Однако как свежо, как по-новому предстают перед зрителем библейские персонажи. Образ Марии восходит к образам из картин Леонардо да Винчи и Фра Бартоломео, но мафорий уже не покрывает головы Богоматери, а ниспадает с ее плеча, обнажая невесомую прозрачную вуаль на волосах", — отмечают в музее.

Выставка будет работать в течение двух месяцев.