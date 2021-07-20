"У дома культуры "Октябрь" состоится торжественное открытие туристического маршрута "Родина Павлово-Посадского платка", — говорится в сообщении.

Создание маршрута предполагало комплексное благоустройство пешеходной зоны от Привокзальной площади до Павловопосадской платочной мануфактуры, которое находится в стадии завершения.

В пресс-службе местной администрации сообщили "Интерфаксу", что в ходе открытия обновленной общественной территории, состоится пуск фонтана, концерт творческих коллективов, вернисаж, дефиле в костюмах из павловопосадских платков, мастер-классы для детей, спортивные соревнования, выставка декоративно-прикладного творчества.