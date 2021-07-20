"У нас вылет в Хорватию запланирован на 25 июля. На оформление национальной хорватской визы мы подали документы в визовый центр 8 июля, обычно 2,5 недель хватало для оформления той же шенгенской визы. Сотрудники визового центра записывают в VIP-зал на подачу документов, собирают документы и не говорят, что 2,5-3 недели для оформления визы может не хватить", — рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" туристка Мария Карнович-Валуа.

По ее словам, некоторые туристы со скандалом получают визы за пару дней до вылета. Сама же туристка не может дозвониться ни в визовый центр, ни в консульство Хорватии. Также нет никакой официальной информации о том, в чем причина задержек в выдаче виз.

"Очевидно, что очень много россиян хотят посетить Хорватию, однако консульство не справляется и нигде об этом не говорит. При этом с туристов требуют 100% предоплату проживания в отелях и авиабилетов. У нас невозвратный тариф на проживание, и если мы сейчас не полетим, то потеряем несколько сотен тысяч рублей", — посетовала Карнович-Валуа.

В соцсетях также появились негативные отзывы на работу консульства. Туристы жалуются, что документы зависают на три недели, и их нельзя получить даже за сутки до вылета.

Портал "Интерфакс-Туризм" обратился за комментариями в консульство Хорватии и к оператору визовых центров компании VFS Global. Однако оперативный ответ получить не удалось.

Как сообщается на сайте VFS Global, большая часть визовых заявок рассматривается в срок от шести рабочих дней для стандартного рассмотрения документов и от трех рабочих дней для экспресс-рассмотрения (только в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге) с момента подачи заявки в визовый центр.

"Стандартный срок рассмотрения заявлений на визу для граждан РФ составляет 10 дней, для граждан других стран – 15 дней. Представительство имеет право задерживать рассмотрение документов до 30 рабочих дней", — подчеркивается в сообщении компании.

VFS Global 8 апреля начала прием документов на туристические визы в 19 городах России, вместе с обычным пакетом документов туристы теперь должны предоставлять подтверждение оплаты проживания в стране.

Въезд в Хорватию возможен с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за три дня до поездки. Или после сдачи тестов на антитела, которые между собой признают страны-члены ЕС. Также можно въехать с сертификатом о вакцинации сроком действия до 6 месяцев (в том числе и "Спутник V") или справкой о перенесенном COVID-19. Документы должны быть на английском языке. Перед вылетом нужно заполнить специальную форму на сайте министерства туризма Хорватии.