"Реновация центра Торжка — важный этап развития всей туристической отрасли Верхневолжья. А сформированный центр культурно-туристического развития станет одной из передовых локаций Верхневолжья в сфере туризма, образования, культуры и истории", — процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.

В рамках реновации исторического центра Торжка предполагается провести масштабную реставрацию и благоустройство комплекса Путевого дворца, а также объектов культурного наследия "Присутственные места", "Дом Городничего и казначея", жилой дом середины XIX века.

"Ремонтно-реставрационные работы всего комплекса будут завершены в 2025 году. Проект реализуется при поддержке нового банка развития БРИКС", — отметил собеседник агентства.