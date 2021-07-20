Всего, по данным управления культуры и туризма провинции, с начала года в Анталью прибыло 2,4 млн иностранных туристов, больше всего – из России, Украины, Германии и Польши.

"Ежедневно в аэропорт Антальи прибывает 50-60 тыс. иностранных туристов, в том числе 24-26 тыс. российских. Местные власти ожидают, что летний сезон продлится до ноября", — цитирует издание губернатора Антальи Эрсина Языджына.

В свою очередь, президент рабочей группы по туризму городского совета Реджеп Явуз заявил, что в последние дни число прибывающих в город авиарейсов значительно выросло. В день в Анталье садятся 386 самолетов.

"Это наиболее высокий показатель для города за последние 20 месяцев. Насколько я знаю, в мире сейчас больше нет курортов, так интенсивно принимающих туристов. 17 июля из России было совершено 105 рейсов, на которых прибыли 28,5 тыс. человек", — подчеркнул он.

В середине апреля из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в Турции Россия ограничила авиасообщение с этой страной, оставив только два рейса в неделю рейса между Москвой и Стамбулом. С 22 июня ограничения были сняты, сейчас в страну выполняются как регулярные, так и чартерные рейсы. В первые недели после возобновления рейсов спрос на направление был ажиотажным, сейчас, по информации туроператоров, он стабилизировался и на рынке появились горящие туры.