"В оргкомитете фестиваля сообщили, что ранее приобретенные билеты на "ЛетчикФест" будут также действительны в 2022 году. (...) Тем, кто пожелает сдать билеты, будет предоставлена такая возможность", — говорится в сообщении.

Ранее фестиваль планировалось провести 6-8 августа текущего года под Переславлем-Залесским.

В 2020 году фестиваль также перенесли из-за пандемии. В 2021 году на мероприятии должны были выступить "Машина времени", ДДТ, "Сплин", "БИ-2", Найк Борзов, Дельфин, "Ума Турман", "Тараканы!", Noize MC, Слот и другие.