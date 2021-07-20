"Прокуратура Агинского района провела проверку Агинского детского оздоровительно-образовательного центра "Нарасун", где несовершеннолетние заразились коронавирусной инфекцией. В ходе проверки выявлены нарушения закона", — сообщает региональная прокуратура.

Как уточнили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве, вирус COVID-19 выявлен у четырех детей, которые занимались в этом центре.

По предписанию краевого Роспотребнадзора деятельность учреждения приостановлена до устранения нарушений, отметили в прокуратуре.